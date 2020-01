TRE giochi gratis, e che giochi, su Epic Store

Epic Store ha chiuso il 2019 regalando ben 12 giochi ai suoi utenti: uno per giorno, dal 19 al 31 dicembre. La celebrazione natalizia si è conclusa in bellezza con Yooka-Laylee di Playtonic Games, erede spirituale della serie Banjo Kazooie di Rare, ma se pensavate che alla fine del vecchio anno corrispondesse quella dei regali vi sbagliavate: dal primo gennaio infatti, e fino a martedì 9 alle 17:00, su Epic Store sarà possibile riscattare ben tre giochi in una volta sola. Parliamo di Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition e Steep. Da una parte abbiamo le versioni complete di DLC dei primi due capitoli dell’apprezzata serie action-adventure di THQ. Steep è invece un gioco di sport invernali estremi di Ubisoft che ci permetterà di lanciarci a capofitto lungo gli scenografici percorsi montani delle Alpi e dell’Alaska, muniti di sci, tuta alare, snowboard o parapendio.

Ricordiamo poi che Epic ha deciso di prolungare di un’ulteriore settimana i suoi saldi Natalizi con un’offerta che permette di ottenere uno sconto di 10 euro a fronte dell’acquisto di qualsiasi gioco che costi almeno 15 euro.