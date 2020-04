Travis Scott ha scopiazzato Kingdom Hearts?

Tra le chicche del recente concerto di Travis Scott su Fortnite, anche la nuova canzone The Scotts. Una traccia fedele alle linea di Scott, impreziosita dal featuring di Kid Cudi, che sta raccogliendo un mucchio di visualizzazioni su YouTube (al momento, oltre 7,5 milioni).

Diversi utenti, appassionati pure di videogame, hanno però fatto notare che “The Scotts” ricordi, e non poco, il Kairi’s Theme di Kingdom Hearts. Si riferisce, in particolare, alla progressione che inizia al secondo 15. Non si tratta di una scopiazzatura o di un sample, ma di una rielaborazione davvero molto simile al tema musicale del gioco di Square Enix. Niente per cui strapparsi i capelli, certo, ma i fan vorrebbero sapere se si possa trattare di coincidenza o della passione di Travis Scott per il magico mondo di Kingdom Hearts.