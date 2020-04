Total War: Warhammer 2 diventa gratuito

Sega ha deciso di rendere disponibile gratuitamente il suo splendido strategico Total War: Warhammer 2, anche se per un periodo limitato. Ma a caval donato…

Da oggi fino alle 15 di domenica, dunque, è possibile mettere le mani su questo classico della strategia senza alcuna spesa, semplicemente scaricando e installando il gioco da Steam, lo store online di Valve. Per l’occasione, Sega ha lanciato anche una poderosa campagna di promozioni su tutta la saga Total War, con sconti che arrivano al 75%.

WARHAMMER II is free this weekend!

From now until the 19th of April you can play WARHAMMER II for free. We’re also offering up to 75% off all Total War: WARHAMMER games and DLC until the 23rd.

More info here: https://t.co/RZwxauosn8

Check out the sale: https://t.co/lO9gIWhwM2 pic.twitter.com/bqzIRmUt5n

— Total War (@totalwar) April 16, 2020