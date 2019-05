Total War: Three Kingdoms batte ogni record di vendita

Il nuovo episodio dell’acclamata serie di strategici firmati Creative Assembly (e che stiamo finendo di recensire in queste ore) ha superato il milione di copie vendute su Steam, il negozio online di Valve. Un risultato che non solo gli consente di battere tutti i concorrenti di questo periodo, ma anche tutti gli illustri predecessori della saga. È evidente che l’ambientazione del titolo, l’Antica Cina, unita alle meccaniche di gioco a cui ci ha abituato la serie Total War, abbiano scatenato gli istinti guerrafondai degli strateghi, che hanno apprezzato Three Kingdoms oltre ogni previsione. Sospettiamo che anche il comporto tecnico del gioco, notevole per questo genere, abbia avuto un ruolo determinante in questo successo. A presto con la recensione.