Torna il videogame di Avicii, più bello di prima

Avicii Invector arriverà il prossimo 10 dicembre sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox one e PC Windows, mentre per la versione Nintendo Switch bisognerà aspettare ancora fino alla primavera del 2020. A rivelare la notizia, lo sviluppatore Hello There Game e l’editore Wired Productions. Il gioco è una versione ampliata del rhythm game uscito nel 2017 che celebra il talento musicale di Tim Bergling, in arte Avicii, e includerà un nuovo mondo e, ovviamente, nuovi brani. I possessori dell’originale per PlayStation 4 potranno inoltre aggiornare il loro gioco per ottenere tutti i contenuti della nuova versione senza alcun costo aggiuntivo.

Il lancio del nuovo Avicii Invector avverrà a ridosso dell’AVICII Tribute Concert che si terrà a Stoccolma il 5 dicembre, e rientra in una serie di eventi celebrativi dedicati alla memoria dell’artista scomparso prematuramente lo scorso anno. Bergling stesso, da videogiocatore appassionato qual era, lavorò per due anni allo sviluppo del titolo originale, che include 25 dei suoi brani più famosi. Oltre a questi, nella nuova edizione potremo trovare 5 nuovi tracce tra cui figurano i brani Heaven, Tough Love e Fades Away tratti dall’album postumo TIM.