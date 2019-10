The Squad, il “The Big Bang Theory” con gli eSport

Una sitcom sul mondo degli eSport? Tra poco sarà realtà grazie a The Squad, il nuovo show televisivo del network statunitense NBC creato da due nomi noti di The Big Bang Theory: l’attore Johnny Galecki (che interpretava Leonard Hofstadter) e il produttore esecutivo Anthony Del Broccolo.

Non è un mistero che gli eSport stiano diventando sempre più un fenomeno culturalmente rilevante, soprattutto per le nuove generazioni, ed è interessante vedere come gli stessi che più di dieci anni fa hanno scommesso – vincendo alla grande – su un prodotto che raccontava le disavventure e le manie di quattro nerd socialmente “sfigati”, oggi intravedano lo stesso potenziale nell’universo dei giochi elettronici competitivi. Da quel poco che sappiamo, d’altronde, The Squad racconta una storia simile a quella di The Big Bang Theory almeno nelle premesse, mettendo in scena la vita di un gruppo di amici che vincono la solitudine ritrovandosi insieme grazie alla loro passione comune per gli eSport.

Un progetto interessante, insomma, che speriamo riesca a raccontare questo interessantissimo mondo con l’intelligenza (e anche l’ironia) che ci aspettiamo da premesse del genere.