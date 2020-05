The Last of Us – Part 2: arriva il trailer, ecco dove vederlo

Difficile sapere cosa ci aspetterà, dal nuovo trailer giocato di The Last of Us 2 – Part 2, nuovo capitolo della serie apocalittica di Naughty Dog, in esclusiva per PlayStation 4. Di sicuro ci saranno delle sorprese, come ce n’erano state nel precedente trailer. E dunque, come vederlo?

L’appuntamento è fissato per le ore 16 italiane e il modo migliore di vederlo è seguirlo in questa nostra pagina.

Nel frattempo, il gioco è andato ufficialmente in gold, cioè è stata preparata la copia master da cui saranno realizzate quelle che andranno nelle confezioni fisiche. E, a dispetto della fuga di contenuti, il titolo in esclusiva per PlayStation 4 è best-seller ovunque.