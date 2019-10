The Last of Us ha venduto oltre 20 milioni di copie!

In occasione del decimo anniversario dell’uscita di Uncharted 2: Il covo dei ladri su PlayStation 3, l’analista di Niko Partners Daniel Ahmad ha deciso di rivelare qualche interessante informazione sui dati di vendita di alcuni fortunatissimi titoli di Naughty Dog, compreso The Last of Us.

Uncharted 2, per esempio, nell’arco di dieci anni ha venduto 6 milioni di copie solo nella sua versione PS3, ai quali andrebbero aggiunti i numeri della Nathan Drake Collection, la riedizione dei primi tre giochi per PS4, della quale però Ahmad non fornisce dati. L’ultimo capitolo della serie uscito nel 2016, Uncharted 4: Fine di un Ladro, ha invece superato da poco i 16 milioni di copie.

Il numero è di poco inferiore a quello di The Last of Us – vera punta di diamante dello studio a quanto pare –, che conta oltre 20 milioni di unità piazzate se si combinano le vendite della versione originale per PS3 uscita nel 2013 (che ha raggiunto quota 7 milioni solo nel suo primo anno di vita) e della remastered pubblicata nel 2014 su Playstation 4.