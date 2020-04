The Divison 2 diventa gratis: ecco come averlo

In tempi di pandemia i publisher di videogame ce la mettono tutta per rendere meno monotone le giornate dei propri affezionati giocatori, e tra questi c’è anche Ubisoft. Il colosso francese, per rinnovare il suo impegno a garantirci il nostro divertimento quotidiano, ha deciso di offrire una modalità gratuita permanente del suo eccellente action The Division 2.

Si tratta di una modalità che offre 8 ore di partita, con il livello massimo raggiungibile di 8. Ovviamente, lo store del gioco rimane attivo, quindi c’è comunque la possibilità di espandere l’esperienza pagando qualche euro. Per il resto, è tutto come la versione completa, con tanto di missioni, missioni secondarie e via dicendo. Se poi si decide di acquistare il gioco intero, si può continuare la partita da dove la si è lasciata nella versione gratuita. L’offerta è valida per The Division 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma non su Google Stadia.