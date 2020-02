Tekken 7, annunciato il World Tour 2020

Bandai Namco ha annunciato la data di inizio del Tekken World Tour 2020, il campionato ufficiale dedicato al famoso picchiaduro, che quest’anno ha raggiunto la sua quinta edizione. La prima tappa sarà quella di Tokyo, con il Tekken Masters Tournament che si terrà nella capitale giapponese il 4 e 5 aprile. Seguiranno poi come di consueto numerosi altri eventi in giro per il mondo, i dettagli dei quali verranno rivelati entro la fine del mese. Si tratterà di oltre 30 diversi appuntamenti in diverse location nuove e familiari, con gare che rientreranno nelle tre classiche tipologie Master, Challenger e Dojo.

La finale del campionato si svolgerà l’11 e il 12 dicembre 2020 a New Orleans, dove i qualificati nelle fasi precedenti convergeranno per decretare il campione del mondo del 2020 di Tekken 7 e aggiudicarsi una fetta del montepremi totale di 200.000 $.