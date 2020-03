Teamfight Tactics arriva oggi su dispositivi mobili!

Teamfight Tactics (Tattiche di Squadra nella versione italiana) è disponibile per tutti i dispositivi mobili Android e iOS compatibili. È il primo titolo di Riot Games ad arrivare su mobile, in attesa che anche League of Legends faccia il grande salto sempre nel corso di quest’anno.

Teamfight Tactics appartiene al nuovo genere degli “autobattler” e si presenta come uno spin-off di LOL, dal quale riprende gran parte dei personaggi. In esso, otto partecipanti devono sfidarsi in una serie di battaglie strategiche combattute in automatico da una squadra di campioni da creare nel minor tempo possibile. L’obiettivo, ovviamente, è quello di rimanere gli ultimi in partita.

Lanciato all’inizio dell’estate dello scorso anno come modalità aggiuntiva del titolo di punta di Riot, questo autobattler ha attirato già 80 milioni di giocatori, un pubblico che con l’arrivo su mobile è sicuramente destinato a crescere.

Teamfight Tactics può essere scaricato gratuitamente da Google Play e App Store e include la possibilità di crossplay con l’analoga versione PC.