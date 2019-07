Svelato Piante vs Zombie 3!

Non c’è stato nessun annuncio ufficiale, se non alcune dichiarazioni di Electronic Arts di circa un mese fa secondo le quali la serie Piante Contro Zombi sarebbe tornata alle origini dopo la lunga parentesi di Garden Warfare. Eppure, assolutamente a sorpresa, da alcuni giorni è disponibile su Google Play una versione pre-alfa ad accesso limitato del terzo capitolo del gioco.

Non è ben chiaro se questa sia stata resa pubblica inizialmente per errore, sta di fatto che qualche ora dopo la diffusione della notizia da parte di alcuni utenti la pagina è di fatto sparita dallo store di Google per poi tornare accompagnata da una dichiarazione ufficiale che recita: “PopCap Games, il creatore di Plants vs. Zombies, è entusiasta di annunciare che Plants vs. Zombies 3 è in fase di realizzazione! Vorremmo il tuo aiuto per rendere questa favolosa esperienza di combattimento con gli zombi ancora più divertente.”

Trattandosi di una pre-alpha, le prestazioni sono chiaramente inferiori a quelle del prodotto finale e al momento permette i giocatori sono in grado di provare solo il combattimento per inviare i propri commenti al riguardo. La pre-alpha inoltre non include alcun tipo di acquisto in-app.

Per quanto sorprendente, non si tratta comunque di un atteggiamento particolarmente insolito da parte dello sviluppatore della serie, PopCap Games, che anche in passato ha lanciato i propri giochi in sordina e con accesso limitato solo ad alcune regione per testarne i server prima della pubblicazione mondiale.