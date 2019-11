Svelato il futuro di Overwatch

Grandi novità per Overwatch. Lo sparatutto in prima persona di Blizzard si appresta infatti a vivere una nuova fase con il lancio del sequel. Mettiamo subito una cosa in chiaro per frenare i facili entusiasmi. La data d’uscita non è stata ancora annunciata e, a quanto dichiarato dal producer Jeff Kaplan, sarà necessario attendere ancora a lungo prima del lancio del gioco. Però sono state diffuse delle succose notizie che riguardano storia, nuove modalità e compatibilità con il suo predecessore.

Si parte con le nuove missioni cooperative per quattro giocatori, che hanno l’obiettivo di sviluppare la componente narrativa in un mix di azione e intermezzi che permetteranno di conoscere meglio l’universo di Overwatch. Più legata strettamente al gameplay puro e duro è invece la nuova modalità PvP denominata Push, in cui le due squadre devono spingere un robot (posto inizialmente al centro dell’area di gioco) nel territorio avversario. Saranno inoltre disponibili missioni cooperative denominate Hero, in cui affrontare nemici quali Null Sector e Talon, con obiettivi variabili e un sistema di sviluppo del personaggio che consentirà di sbloccare nuove e potenti modifiche alle abilità di ogni eroe.

Ovvio e prevedibile restyling a livello grafico, mentre è decisamente sorprendente la “compatibilità” con il suo predecessore. I giocatori del primo episodio potranno infatti combattere fianco a fianco con quelli di Overwatch 2 in partite PvP multigiocatore, e tutti i contenuti sbloccati in Overwatch saranno trasferiti nel sequel. Questo vuol dire che skin, icone, spray ed emotes non andranno perse nel passaggio da un titolo all’altro. Una mossa inattesa, che sicuramente sarà apprezzata dalla community.