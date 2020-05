Svelate le date dei prossimi saldi Steam

Valve Software, proprietaria della piattaforma Steam, è sempre molto attenta a non svelare anzitempo i suoi programmi. E tra questi, ovviamente, ci sono anche i saldi estivi del suo negozio online di videogame PC. Un evento molto atteso, perché propone prezzi molto scontati anche su titoli molto recenti. Bene, da qualche ora sarebbero saltate fuori le date di inizio e fine di questi fantasmagorici saldi.

Si parla del periodo che va dal 25 giugno al 9 luglio, le classiche due settimane a cui ci ha abituato, da qualche anno a questa parte, Steam. La notizia pare arrivare da alcuni sviluppatori di videogame, che hanno ricevuto in anteprima la notizia per preparare le eventuali offerte per i loro titoli.