Svelate data di uscita e prezzo di PlayStation 5?

Non c’è alcuna conferma, ma pare che un leak, una voce rilasciata da una gola profonda, avrebbe svelato alcune tra le più attese informazioni relative a PlayStation 5, la prossima console di Sony. Stando al leak, il lancio sarebbe fissato per Ottobre 2020, con un prezzo di 449 euro, in un’unica edizione. Lo slogan di lancio, invece, dovrebbe essere “It’s time to play”. Sempre dal leak trapelano anche informazioni relative alle specifiche: il processore grafico, la GPU, avrebbe una potenza di 10 Teraflop, quando la versione più economica della prossima Xbox si dovrebbe attestare sui 4 Teraflop.

A breve un approfondimento su questa succosa notizia.