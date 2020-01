Super Smash Bros. Ultimate continua a espandersi: altri 6 personaggi in arrivo

Super Smash Bros. Ultimate è un gioco che offriva già al lancio una quantità impressionante di personaggi e di contenuti. Nel corso dell’anno poi Nintendo ha continuato a fornire supporto al suo titolo aggiungendo altri sei lottatori, acquistabili separatamente oppure in blocco attraverso il Fighter Pass. Parliamo di Joker, Hero, Banjo & Kazooie e Terry Bogard. Il sesto personaggio è stato da poco rivelato e si tratta di Byleth della serie Fire Emblem, che sarà disponibile a partire dal 29 gennaio.

Oltre alla new entry, Nintendo ha anche annunciato l’uscita del Fighter Pass Vol. 2 che includerà un nuovo set di sei personaggi già in sviluppo e altrettanti scenari. L’immensa varietà che il gioco propone, d’altronde, sembra funzionare anche sulla scena competitiva. Per esempio allo scorso EVO, il torneo di videogiochi di combattimento più importante del mondo, Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto il numero record di 3.492 iscritti, e la finale del gioco è stata la più vista nella storia dell’evento con un picco di 279.000 spettatori in contemporanea su Twitch.