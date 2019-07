Super offerte sui giochi Bethesda

In concomitanza con QuakeCon, l’evento annuale dedicato ai fan di Id Software, Steam ha deciso di svendere i titoli Bethesda, vecchi e nuovi. L’offerta, che in alcuni casi supero uno sconto del 70%, durerà fino al 30 Luglio e riguarda, ovviamente, le versioni PC. Ecco alcuni dei titoli disponibili a prezzi stracciati.

Rage 2 a 29,99 euro (-50%)

The Elder Scrolls Online Elsweyr a 25,99 euro (-35%)

Fallout 4 G.O.T.Y. a 14,99 euro (-75%)

Doom (Reboot 2016) a 6,59 euro (-67%)

Dishonored Complete Collection a 17,50 euro (-75%)

Prey (Reboot) a 5,99 euro (-80%)

Wolfenstein II: The New Colossus a 19,79 euro (-67%)

Wolfenstein The New Order + Wolfenstein THe Old Blood a 9,89 euro (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim SPecial Edition a 13,19 euro (-67%)

The Elder Scrolls Online a 9,99 euro (-50%)

Fallout New Vegas Ultimate Edition a 4,99 euro (-75%)

The Evil Within a 4,99 euro (-75%)

The Evil Within 2 a 14,99 euro (-75%)