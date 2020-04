Super Mario 3D World: siamo vicini all’annuncio?

Dice il saggio “segui il denaro, e troverai il colpevole”. Nel mondo dei videogame, vige un po’ la stessa regola ed è quella che porta, spesso, a rivelare anzitempo uscite eccellenti. E questa volta è il caso di Super Mario 3D World per Switch, remaster del titolo originario uscito nel 2013 per Wii U.

Della possibilità di vedere questo titolo sull’attuale console Nintendo si sapeva da un po’, e cioè da quando era trapelata la notizia che Nintendo fosse al lavoro sul remastering di alcuni suoi grandi successi dedicati a Super Mario, per festeggiare il suo 35° anniversario. Tra questi, ci sarebbe pure Super Mario 3D World, appunto.

La nota catena americana Best Buy si sarebbe fatta scappare la rispettiva referenza nel suo catalogo, al prezzo di 59,99 dollari, anche se non ci sono altri dettagli in proposito. A svelarlo è l’utente Wario64 dal suo account Twitter. Un errore? Difficile, molto più probabile si tratti di una vera e propria rivelazione in anticipo.

The listing is not activated but there's a listing for Super Mario 3D World for Switch at Best Buy. SKU # is 6352130. It has a price tag of $60 currently.

Take it with a grain of salt but given the Mario rumors from a few weeks ago, it's likely this game is coming pic.twitter.com/VZ3qFx1FZs

— Wario64 (@Wario64) April 20, 2020