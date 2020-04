Successo clamoroso per Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons, lo splendido titolo di Nintendo, ha rianimato la serie e il salto di qualità è stato molto apprezzato dai giocatori. E questo, in soldoni, significa molte copie vendute. Sono infatti addirittura 3 milioni quelle piazzate sul mercato giapponese dalla data di lancio (20 marzo). Un risultato encomiabile, se si pensa che nei primi tre giorni le copie vendute erano 1,88 milioni. Nello stesso periodo di tempo, titoli molto più attesi come Super Smash Bros. Ultimate e Pokemon Spada e Scudo avevano venduto, rispettivamente, 3,6 e 3,5 milioni di copie.

