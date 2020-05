Su Fortnite andrà in onda un intero film di Nolan

Il successo per l’anteprima mondiale del nuovo trailer di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan atteso per l’estate, non è che l’inizio di quella che potrebbe diventare una piacevole abitudine per Fortnite e per il mondo dei videogame. Epic Games ha grandi piani per il suo battle royale e lo dimostra con la notizia che, questa estate, nel suo gioco, sarà mostrato un intero film proprio di Nolan, a mo’ di cinema virtuale.

A questo punto, rimane da sapere quale sarà il film prescelto. E qui c’è davvero di che divertirsi: Inception, Interstellar e Dunkirk. Qualunque sarà la scelta, non rischieremo davvero di cascare male. Non resta che aspettare l’annuncio.