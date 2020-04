Su Assassin’ Creed Valhalla sta lavorando un sacco di gente

Ieri c’è stato il primo annuncio ufficiale sul nuovo Assassin’s Creed Valhalla, mentre oggi alle 17 Ubisoft ne pubblicherà il trailer ufficiale. Nel frattempo, un tweet di Ubisoft Montreal, vale a dire la divisione di Ubisoft maggiormente coinvolta nello sviluppo del titolo, ringrazia gli altri 14 studi di sviluppo che stanno lavorando al progetto. In totale sono dunque 15 gli studi di sviluppo con le mani sul nuovo Assassin’s Creed. Non è difficile ipotizzare, dunque, che siano coinvolti non meno di duemila professionisti.

Giusto per avere un’idea di cosa comporti, basti pensare che il precedente Assassin’ Creed Odissey, uscito due anni fa, ha richiesto il lavoro di sette studi diversi, che già sembrava un risultato da record. Se poi pensiamo che Ubisoft, in totali, conti 30 studi sparsi per il mondo, e quindi la metà sia coinvolta su Valhalla, abbiamo la precisa idea di quanto il publisher francese punti sul gioco.

E adesso l’attesa si fa sempre più implacabile.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020