Steam: svelate le date dei saldi fino a Natale!

I saldi di Steam, in particolare quelli estivi e natalizi, sono da sempre uno degli eventi attesi con più trepidazione da tutti i giocatori PC, perché permettono di recuperare a prezzi vantaggiosissimi una grande varietà di titoli che vanno dagli AAA blasonati ai giochi indie più chiacchierati.

Solitamente la data di inizio del periodo degli sconti viene rivelata solo pochi giorni prima del lancio, ma stavolta alcuni dipendenti interni di Valve avrebbero rivelato le preziose informazioni poi riprese dall’account Twitter di Steam Database, da sempre un punto di riferimento piuttosto affidabile per le questioni riguardanti l’azienda.

Ecco dunque i prossimi tre appuntamenti da segnare sul calendario e per i quali tenere i portafogli in caldo:

– Saldi di Halloween: dal 28 ottobre al 1 novembre

– Saldi autunnali: dal 26 novembre al 3 dicembre

– Saldi invernali: dal 19 dicembre al 2 gennaio