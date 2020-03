Steam supera ancora il record di utenti connessi, raggiunti i 22 milioni

All’inizio di febbraio di quest’anno, Steam aveva raggiunto il record di 19 milioni di utenti attivi in contemporanea e l’impressione era quella che la causa fosse legata ai primi provvedimenti restrittivi adottati in Cina per contrastare l’emergenza Covid-19.

Oggi quell’intuizione è divenuta certezza, perché la piattaforma di Valve nell’ultima settimana ha infranto per ben due volte quel record. La prima il 15 marzo, quando ha raggiunto i 20,3 milioni di utenti simultanei a seguito dei provvedimenti di “lockdown” adottati in Europa. La seconda il 21 marzo, durante il quale si è registrato il nuovo picco di 22 milioni di accessi contemporanei.

E allora ben venga se le persone riescono a trovare un po’ di distrazione e ad allontanare i pensieri negativi grazie all’ampia offerta di titoli disponibili nel catalogo della piattaforma digitale. Solo ieri è uscito l’attesissimo Half-Life: Alyx, il capitolo in realtà virtuale dell’acclamata serie di Valve. Se invece volete giocare con i vostri amici a distanza, vi farà piacere sapere che nel negozio è attualmente disponibile in maniera gratuita Drawful 2, un divertente gioco di società in stile Pictionary compatibile anche con i PC più vecchi. Il download gratuito rimarrà attivo fino all’11 aprile.