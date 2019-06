Starfield uscirà prima di The Elder Scrolls VI

I titoli Bethesda possono piacere come no, ma è innegabile che a ogni nuovo annuncio della casa americana si alza un livello di hpye difficilmente riscontrabile in altri contesti. Ecco, sapere che, da Bethesda, sono in uscita almeno due titoli “bomba”, come Starfield e The Elder Scrolls VI, ha mandato in sollucchero i tanti fan dei giochi di ruolo di stampo sci-fi, nel primo caso, e quelli fantasy, nel secondo. In realtà, di Starfield si conosce ben poco e anche il “trailer”, per usare un eufemismo, non aiuta a chiarire di cosa si tratti. Certo, sapendo che Bethesda è la casa di Fallout e, appunto, The Elder Scrolls, fa presagire uno “Skyrim nello spazio”, o qualcosa del genere. Questo mistero, tuttavia, è destinato a disvelarsi nei prossimi mesi (anche se pare che Starfield non sarà mostrato al prossimo E3).

In una recente intervista Todd Howard, director ed executive producer di Bethseda Game Studios, ha chiarito che il progetto The Elder Scrolls VI richiederà un po’ più tempo per essere completato, al punto che Starfield uscirà prima. Quando? Lo stesso Howard ci tiene a sottolineare che i fan dovranno essere “molto pazienti” e che il gioco sarà mostrato solo all’avvicinarsi dell’uscita. Voci insistenti, comunque, danno per imminente il rilascio di altre, succose, informazioni su uno dei giochi spaziali più attesi di sempre. Qui, intanto, il trailer dell’annuncio.