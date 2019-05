Stardock annuncia ‘Siege of Centauri’

Le comunicazioni con la prima colonia terrestre su Proxima Centauri si sono interrotte e per questo viene inviata a investigare la nave interstellare Carpathia. Giunto sul posto, l’equipaggio si trova davanti a un vero e proprio assedio da parte di una misteriosa razza aliena. Occorrerà sangue freddo e molta, moltissima strategia per salvare la colonia. E indovinate a chi viene affidato il delicato ruolo di comandante della Carpathia? Bravi. Su queste basi si sviluppa la meccanica di Siege of Centauri, nuovo titolo annunciato da Stardock che sfrutta il medesimo motore del fortunato Ashes of Singularity. Decine di migliaia di unità sono pronte a darsi battaglia su schermo, contemporaneamente. Disponibile a breve in Early Access (una versione in anteprima che viene mano a mano completata per arrivare a quella finale), Siege of Centauri è pronto rinnovare l’ottima tradizione di Stardock in fatto di strategici.