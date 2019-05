Stadia? Secondo 3D Realms avrà senso tra 20 anni

Ci vorranno almeno 20 anni prima avere un’infrastruttura tale da rendere Google Stadia una soluzione sostenibile per gli sviluppatori, ha dichiarato il presidente di 3D Realms Frederik Schreiber in un’intervista a GamingBolt: “Prima che in ogni casa si disponga di una fibra a 1 gigabit come connessione standard (e aspettatevi che ci vogliano almeno 20 anni o anche di più a partire da adesso) nessuna soluzione basata sul gaming in streaming potrà essere un successo. L’alternativa, ossia le classiche console, sono sostanzialmente una soluzione migliore e più veloce per il consumatore medio”.

Sarebbe dunque poco fruttuoso per uno sviluppatore gettarsi a capofitto in questa nuova opportunità: “Per parlare di successo, qualsiasi piattaforma deve essere disponibile e perfettamente funzionante in ogni casa, è un requisito di base per la sua stessa esistenza. Con le attuali console, tutto quello che basta per soddisfare tale requisito sono una TV e la corrente elettrica.

Schreiber si aspetta anche che PS5 e la nuova Xbox avranno specifiche tecniche molto migliori rispetto a Stadia. Per tutti questi motivi, al momento 3D Realms non ha nessun progetto in cantiere per la piattaforma in streaming di Google.