Sta per arrivare Serious Sam 4!

È dal 2011 che, ridendo e scherzando, manca all’appello un nuovo titolo della serie Serious Sam, vale a dire alcuni dei più divertenti sparatutto old-style nonché unica vera alternativa al leggendario Duke Nukem. Dopo tanti anni, finalmente, è arrivato il momento di riprende il mitra in mano e darsi da fare. E conviene farlo in fretta, perché il nuovo Serious Sam 4 è prossimo al lancio: oggi, infatti, l’annuncio del suo arrivo il prossimo agosto, per PC e Google Stadia.

L’aspetto tecnico sembra curato come da trazione e ogni fotogramma è intriso di quel sarcasmo che ha reso celebre la serie di Croteam. Per il resto, il team di sviluppo ha rilasciato un trailer che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Lo trovate qui di seguito.