Square Enix mostrerà il suo gioco sugli Avengers all’E3!

Che Square Enix fosse al lavoro su un misterioso ‘Avengers Project’ si sapeva già da tempo in via ufficiosa. Ora però abbiamo un titolo preciso e una data da segnare sul calendario: Marvel’s Avengers verrà presentato durante la conferenza Square Enix dell’E3 2019, che si terrà il prossimo 11 giugno alle tre di notte, ora italiana. La notizia sta rimbalzando su tutti gli account social legati a Marvel, con tanto di poster allegato che ci conferma che gli studi attualmente al lavoro sul gioco sono Crystal Dynamics e Eidos-Montréal, come si sapeva da un po’.

Le voci vogliono che il gioco sia un action-adventure sulla falsariga di Uncharted e, soprattutto, di Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games. Data inoltre la somiglianza nel titolo dei due giochi, qualcuno è arrivato anche a ipotizzare che si possa trattare dell’inizio di una serie di progetti crossover legati tra loro come è stato per le fortunate controparti cinematografiche. L’ipotesi però, per quanto intrigante, ci sembra improbabile per almeno due motivi. Il primo è la presenza di sviluppatori diversi, un fatto che però potrebbe trovare spiegazione nella necessità di far uscire i giochi con una certa frequenza – tutti sappiamo quanti anni ci vogliono per sviluppare un buon titolo! – e quindi di portare avanti più progetti in parallelo. Il secondo, ed è quello di gran lunga più valido, è che Marvel’s Spider-Man è un’esclusiva PlayStation e Insomniac non ha mai aperto alla possibilità di portare il gioco altrove. Difficile, dunque, che Marvel metta in moto i suoi pur immensi ingranaggi per rivolgersi a un pubblico già frammentato. Al di là di tutto però, sperare alla fine non costa nulla, no?