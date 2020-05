Spunta un nuovo, grosso, gioco di Ubisoft

“Follow the money” (segui il denaro) è il mantra di qualsiasi investigatore che si rispetti, anche se si ha a che fare coi videogame. Ed è proprio guardando l’ultimo rapporto fiscale di Ubisoft che ci si è accorti di una curiosa novità: è previsto un nuovo blockbuster, in gergo AAA, ed è previsto per quest’anno.

Questo, appunto, stando al rapporto, che considera le previsioni finanziarie per l’anno fiscale, che è quel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Di cosa si tratta? Difficile dirlo, ma quasi certamente è una nuova IP. Lo stesso report consente, comunque, di dare un occhio anche agli altri titoli in uscita, di cui ovviamente si sa già molto. Al pluricitato Assassin’s Creed Valhalla, dunque, vengono a fare buona compagnia Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, Brahalla e Tom Clancy Elite Squad, anche se ci cita l’uscita di altri titoli non ben specificati. Stando alle dichiarazioni di Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, intervenuto a commento del report, la situazione di pandemia non ha comunque modificato la programmazione delle uscite, che di fatto vengono tutte confermate. Si prospettano dei mesi molto interessanti per Ubisoft.

Three of the AAA titles including Assassin's Creed Valhalla will release in the October to December quarter.

Two of the AAA titles will release in the January 2021 to March 2021 quarter.

More info on these titles + other at Ubisoft Forward in July. https://t.co/sEfxGUpswI

