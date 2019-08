Sorpresa: lo splendido Journey è su App Store

Nella giornata di ieri è spuntato a sorpresa sullo store digitale di Apple il bellissimo Journey, il titolo che ha reso celebre il piccolo studio indipendente Thatgamecompany, quando usci per PlayStation 3 nel 2012.

Il titolo visto su dispositivi mobili è decisamente impressionante, perché riesce a riprodurre l’esperienza completa della versione console sullo schermo di uno smartphone, compresa l’opzione multiplayer.

Certo parliamo sempre di un gioco che rientra nella categoria dei cosiddetti “walking simulator”, dove l’azione è ridotta all’esplorazione degli ambienti e poche altre attività di contorno. Tuttavia, il grande pregio di Journey è sempre stato nel comparto artistico e visivo, e sembra che anche la versione portatile riesca a rendergli giustizia.

Journey è stato pubblicato su App Store da Annapurna Interactive, che aveva già portato in precedenza su iOS un altro titolo di Thatgamecompany, ovvero Flower.

Lo studio ha anche da poco rilasciato, sempre per i dispositivi Apple, il nuovo Sky: Children of the Light, che ricalca nei toni le passate produzioni dello sviluppatore, ma nasconde in realtà un tipo di esperienza molto più aperta e orientata alla condivisione online. Ve ne abbiamo parlato qui.

Journey per iOS è disponibile al prezzo economico di 4.99 euro, e speriamo arrivi presto anche su Android.