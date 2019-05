Sorpresa, c’è chi sta già provando la versione alpha di Nioh 2

Un nuovo trailer, che trovate alla fine di questo articolo, è disponibile per Nioh 2, il seguito dell’apprezzato hack ‘n’ slash sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Tecmo Koei. In chiusura del video si può leggere che è in corso una sessione di test sull’alpha del gioco fino al prossimo 2 giugno. L’annuncio è arrivato a sorpresa dall’account Twitter dello sviluppatore, dove si spiega che solo un numero limitato di utenti PlayStation 4, presumibilmente selezionati casualmente, hanno ricevuto l’invito per provare l’alpha del gioco e che non ci sono piani al momento di estendere la platea dei tester. Questo permetterà allo studio di gestire con più tranquillità i feedback.

In rete intanto hanno già cominciato a circolare i primi video della versione alpha del gioco. Sul canale Twitch dell’utente Cerealkillerzat, sono documentate ben tre ore di gameplay, durante le quali possiamo vedere per esempio il nuovo editor dei personaggi, assente nel primo capitolo, così come la possibilità di vestire i panni di un samurai donna. Tra le altre novità già annunciate ricordiamo anche la possibilità di possedere il potere degli yokai, mentre il setting e l’immaginario della serie sembrano rimasti sostanzialmente intatti.

Speriamo che Team Ninja lanci al più presto un’altra iniziativa simile estendendola a tutti gli utenti.