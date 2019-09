Sony annuncia la linea Only on PlayStation Collection, ed è una figata

Sony ha da poco annunciato la nuova collana di giochi intitolata “Only on PlayStation Collection” che ripropone le esclusive migliori di PlayStation 4 a un prezzo budget.

Contrariamente alla linea PlayStation Hits, che da sempre offre la riedizione economica dei titoli di maggior successo della console a un anno dal lancio, questa nuova operazione sembra piuttosto una selezione da intenditori che punta in particolare ai collezionisti. Tutte le copertine dei giochi sono state infatti ridisegnate con uno stile minimalista e decisamente accattivante che dona all’intero catalogo l’aspetto di una pregiata collezione.

Nella lista dei giochi che verranno ripubblicati all’interno della collana troviamo esclusive Sony di questa generazione come Marvel’s Spider-Man e God of War, così come le versioni remastered e remake di vecchie glorie del passato come The Last of Us e Shadow of The Colossus.

Le riedizioni non aggiungeranno nessun nuovo contenuto ai giochi e differiranno dalle prime stampe solo dal punto di vista estetico.

I dieci titoli annunciati da Sony che fanno parte della collana Only on Playstation Collection sono: