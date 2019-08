Sony acquista Insomniac Games

Continua la sfida a colpi di acquisizioni e stavolta tocca a Sony, che ha fatto suo lo studio di sviluppo di Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games.

Lo sviluppatore ha una lunga storia di collaborazioni con il publisher giapponese, che corre indietro fino ai tempi della prima PlayStation con il draghetto viola Spyro, per passare poi alla longeva serie di Ratchet & Clank fino ad arrivare al recente gioco di Spider-Man. Insomniac però in passato ha anche collaborato in esclusiva con Microsoft sviluppando Sunset Overdrive come titolo di lancio per di Xbox One.

“Insomniac Games è uno dei più acclamati studi di sviluppo dell’industria e vanta un’esperienza in termini di storytelling e gameplay che non conosce rivali,” ha commentato Shawn Layden, presidente di Sony Interactive Entertainment. “Per molti anni abbiamo portato avanti una fruttifera collaborazione con lo studio, e ora siamo entusiasti di dar loro il benvenuto ufficiale nella famiglia di Worldwide Studios. L’arrivo di Insomniac Games in SIE WWS rinnova il nostro impegno nello sviluppo di esperienze di gioco di caratura mondiale disponibili solo sulle piattaforme PlayStation”.

“Entrare a far parte della famiglia di WWS migliora le nostre possibilità di realizzare l’obbiettivo di Insomniac di lasciare un segno positivo e duraturo nella vita delle persone,” ha aggiunto Ted Price, fondatore e chief executive di Insomniac. “Abbiamo avuto un rapporto speciale con Sony fin dalla nostra nascita. Questo tipo di collaborazione amplifica il nostro potenziale e Marvel’s Spider-Man ne è la prova. Siamo entusiasti di fare questo ulteriore passo avanti verso la nostra crescita al fianco dei nostri partner di lunga data di WWS. E, soprattutto, non vediamo l’ora di produrre nuove esperienze originali per i nostri fan”.

Marvel’s Spider-Man, il titolo in esclusiva per PS4 sviluppato da Insomniac, ha appena raggiunto i 13,2 milioni di copie distribuite a neanche un anno di distanza dal lancio.