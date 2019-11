Sonic, il film: la mascotte di Sega non ha più quell’aspetto agghiacciante

Sonic il Film fa mettere finalmente l’anima in pace a tutti i fan del porcospino blu con un nuovo trailer dove viene mostrato in tutto l’ortodosso splendore del suo design riveduto e corretto. Il rinnovato aspetto della famosa mascotte di Sega è indiscutibilmente molto più fedele all’originale del gioco rispetto alla prima, sciagurata versione (visibile nella foto d’apertura) che aveva deciso di “rendere più umano il personaggio” scandalizzando i fan, insorti poi su Internet dove hanno chiesto a gran voce che venisse cambiata. La produzione del film, che fa capo a Paramount Pictures, ha pensato che fosse meglio non stare a discutere con il polemico popolo del web, decidendo piuttosto di rimandare l’uscita, fissata per questo novembre, addirittura al 14 febbraio per correre ai ripari.

Per fortuna questa volta il risultato sembra mettere tutti d’accordo, compreso il creatore stesso del personaggio, il game designer giapponese Yuji Naka, che tuttavia non ha fatto a meno di notare il particolare degli occhi ancora separati. Considerato il pericolo scampato, del dettaglio degli occhi riusciremo a farcene una ragione.