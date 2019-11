Shenmue 3 sta per uscire: ecco il trailer di lancio

Shenmue 3 sta per uscire, ormai manca davvero poco, soprattutto di fronte a quella che è stata un’attesa di quasi vent’anni. Il prossimo 19 novembre potremo infatti riprendere la storia di Ryo Hazuki da dove l’avevamo lasciata, quando ancora calcavamo i banchi di scuola, e speriamo che questa volta riusciremo anche a vederne la conclusione!

Per scaldare ulteriormente l’attesa, l’editore Deep Silver ha pubblicato il trailer di lancio sottotitolato in italiano del gioco, che mescola agli echi del glorioso passato della serie la promessa di chiudere il cerchio di questa lunghissima avventura, vissuta da migliaia di videogiocatori dentro e fuori lo schermo.

Nel frattempo, alcuni dei backers che hanno contribuito a finanziare il gioco con la campagna Kickstarter del 2015, affermano di aver ricevuto un’e-mail da YS Net che conferma la spedizione della loro copia del gioco, che potrebbe dunque arrivare con qualche giorno di anticipo. Se la notizia dovesse rivelarsi fondata, sarebbe una meritata sorpresa per tutti i sostenitori della prima ora di Shenmue 3, un atto distensivo a seguito delle lunghe polemiche di questa estate che avevano accompagnato l’annuncio dell’esclusiva su Epic Games Store.