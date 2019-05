Sega toglie Pierre Taki dal suo Judgment

Brutte notizie per Sega. L’attore Pierre Taki, che ha prestato voce e sembianze al personaggio Kyohei Hamura, boss della Yakuza nel gioco Judgement dello Yakuza Team, è stato arrestato. L’accusa è di possesso di cocaina, dopo che Taki è stato fermato dalla polizia risultando positivo ai test. Il gioco, già uscito in Giappone e di prossimo lancio nel resto del mondo, non è stato tolto dagli scaffali,ma ne son state bloccate le forniture ai negozi e la cancellazione dagli store online. Inoltre Sega, publisher del titolo, ha ben pensato di sostituire il personaggio. In pratica, al posto di un modello 3D con le sembianze del noto attore giapponese, ne verrà sviluppato uno di originale. Anche a fronte di questa modifica, tuttavia, la data di lancio del gioco nel territorio occidentale rimarrà invariata: 25 Giugno.