Nei giorni scorsi, complici le parole sibilline di un insider, si era favoleggiato su un imminente annuncio da parte di SEGA in merito a un prodotto rivoluzionario. Così rivoluzionario da far concorrenza a quelli sulla next generation di console Sony e Microsoft. Qualcuno aveva azzardato un ritorno della casa giapponese all’hardware, dopo che la sua console Dreamcast era stata così fallimentare da convincerla a darsi solo ai videogame.

Poi, voci di acquisizione da parte della stessa Microsoft, o per lo meno di una collaborazione con la quale SEGA si sarebbe occupata di distribuire la prossima Xbox in Giappone, con un nome diverso. Niente di tutto questo, o per lo meno per il fantasmagorico annuncio rivoluzionario forse si dovrà attendere. Quella che arriva oggi, infatti, non è esattamente una notizia sensazionale: SEGA sta per lanciare una nuova console. Ma non si tratta di una vera nuova console, bensì di una riedizione di un suo storico modello: la portatile Gamegear.

Per festeggiare il suo 60° anniversario, infatti, SEGA ha deciso di realizzare una versione micro del suo celebre Gamegear, che sarà lanciata in Giappone il prossimo 6 ottobre a un prezzo di circa 45 dollari. Non è dato sapere se il lancio avverrà anche in Europa. Il suo nome? Game Gear Micro, ovviamente.

La “nuova” console ha una larghezza di 80 mm e il suo display è da 1,5″, sarà disponibile in 4 colori, ciascuno corrispondente a 4 giochi precaricati diversi. Sfizioso, ma non esattamente quella rivoluzione in cui noi tutti, un po’, speravamo. O chissà, l’annuncio è solo rimandato.