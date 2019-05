SEGA compra Two Point Studio!

Sega ha acquistato lo sviluppatore britannico Two Point Studio. L’operazione inaugura il recente programma Searchlight, con il quale l’azienda giapponese si prefigge di scovare e supportare nuovi talenti in Europa. In precedenza, l’azienda aveva già collaborato con Two Point per due anni in veste di publisher.

Il presidente di Sega Europe Gary Dale ha dichiarato: “Si tratta di uno studio britannico nato da poco, ma che ha già prodotto un gioco di successo a livello mondiale [Two Point Hospital, n.d.r.]. Sapevamo che dovevamo chiudere l‘accordo in fretta, perché si trattava di un investimento molto allettante per l’alto potenziale di talenti in gioco.”

Two Point Studio è stato fondato nel 2016 e conta meno di venti persone. Il team è guidato da Mark Webley Webley e Gary Carr, ex dipendenti Bullfrog e Lionhed che hanno lavorato, tra le altre cose, a serie iconiche come Fable e Theme Hospital. Two Point Hospital, il loro primo titolo, è un seguito spirituale proprio di quest’ultimo, e ha raccolto in poco tempo un notevole successo di critica e pubblico.

Lo studio è al momento al lavoro su una serie di progetti non ancora annunciati che verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi.