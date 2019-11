Sea of Thieves ha “milioni” di giocatori e andrà avanti ancora per molto

Sea of Thieves è un “super successo” e ci sono ancora “milioni di giocatori” a solcare il mare dell’universo piratesco immaginato da Rare, che continua ad amare il suo gioco come il primo giorno. A condividere questa positiva visione per il futuro è stato il capo dello studio Craig Duncan, che in un’intervista con Eurogamer ha rivelato che il secondo anno di vita del servizio è andato meglio del primo, e si aspetta che il trend di crescita continui: “Gli aggiornamenti mensili per noi sono un’ottima cosa. Il nostro secondo anno [di Sea of Thieves] è migliore del primo. Anche se non parliamo molto dei numeri, penso che il mese di dicembre di quest’anno sarà migliore di quello del 2018”.

Dopo un lancio non proprio entusiasmante nel marzo dello scorso anno, Rare ha sicuramente lavorato sodo per affrontare le critiche che gli erano state mosse, in particolare quelle relative alla mancanza di contenuti interessanti e alla ripetitività del gameplay. Grazie a una lunga serie di aggiornamenti il gioco è riuscito a raggiungere quota 8 milioni di giocatori all’inizio dell’estate, dei quali almeno la metà provengono dal servizio Xbox Game Pass. Seppure non si tratti di una cifra da capogiro, è comunque di un buon risultato per una nuova IP. Stando alle parole di Duncan, con il lancio dell’espansione Forsaken Shores lo scorso settembre il numero degli utenti attivi dovrebbe essere aumentato molto, e anche per questo possiamo aspettarci che il gioco rimanga in giro ancora per un bel po’.