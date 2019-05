Se ti proteggi, Rockstar ti premia

La sicurezza informatica, nei videogiochi, è un tema molto caldo. I criminali digitali, infatti, prendono spesso e volentieri di mira gli account dei giocatori, spillando quattrini a loro, ai publisher, e minando la credibilità di un’industria che punta sempre più sulle esperienze online. Non che manchino le tecnologie per mettersi al riparo da buona parte degli attacchi, intendiamoci, solo che sono gli stessi utenti, spesso, a non utilizzarle. Vuoi per pigrizia, o per la semplice fretta di mettersi a giocare. È per questo che Rockstar Games, uno dei principali produttori di videogame al mondo e tenutaria di gioielli del calibro delle serie GTA e Red Dead Redemption, ha deciso di stimolare il suo pubblico all’adozione della verifica “2-step” negli account che utilizzano proprio per questi titoli. Si tratta, in buona sostanza, del sistema di conferma d’accesso che oltre a passare per la classica password prevede l’utilizzo di una contro-conferma, come un codice ricevuto via SMS. Per convincere quindi i giocatori ad adottare questa tecnologia di sicurezza, Rockstar Games ha deciso di ricompensare chi segue il consiglio con un premio virtuale di 500.000 dollari in GTA Online e 10 lingotti d’oro in Red Dead Online. Giusto per intenderci: se decidete di proteggere un bel po’ di più i vostri account, e dovrebbe essere nel vostro stesso interesse, riceverete pure un lauto premio per averlo fatto. Che aspettate?