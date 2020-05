Sapete quanto ha venduto Resident Evil?

Tempo di report finanziari, forieri di anticipazioni e curiosità, come stiamo vedendo in questi giorni. L’ultimo in ordine di tempo ad arrivarci è quello di Capcom, che in realtà di report ne ha prodotti addirittura due. Il primo, riferito al periodo che si è chiuso a fine marzo, racconta tra le altre cose che la serie Resident Evil è arrivata a vendere un totale di 100 milioni di copie.

Un numero impressionante, a cui contribuisce il fatto che gli episodi della serie siano davvero parecchi (ben 135). Monster Hunter, nelle sue ben 49 iterazioni, ha però raccolto un totale di 63 milioni di copie, mentre Street Fighter, con ben 93 derivazioni all’attivo, ha toccato quota 44 milioni. Insomma, Resident Evil piace moltissimo e questo lo sapevamo.

In realtà, i milioni venduti sarebbero 98, ma il secondo report di Capcom è arrivato giusto in tempo per chiarire che Resident Evil 3, uscito proprio ad aprile, ha venduto la bellezza di oltre 2 milioni di copie nei primi cinque giorni di commercializzazione. Da qui, i 100 milioni totali.