Rockstar lancia il suo store per PC! Grosse novità in arrivo?

Alla fine anche Rockstar si è decisa a fare il grande salto lanciando il proprio launcher dedicato, così come Ubisoft, Electronic Arts e molte altre compagnie hanno già fatto da tempo. Lo store permette ai clienti dell’azienda di gestire la collezione di giochi Rockstar di cui sono già in possesso, sia in formato fisico che digitale, e di acquistarne direttamente i prodotti. Il launcher supporta inoltre i salvataggi in cloud e gli aggiornamenti automatici, anche per quei titoli usciti parecchi anni fa. Inoltre, tutti coloro che lo scaricheranno nei prossimi giorni potranno ottenere gratuitamente una copia digitale per PC di Grand Theft Auto: San Andreas.

Per quanto riguarda le note dolenti, al momento sullo store mancano all’appello alcuni capitoli di GTA e i primi due Max Payne. Non è presente inoltre il supporto alle mod; una mancanza, questa, che potrebbero costituire un grosso limite per alcuni giocatori, soprattutto per la vivace community di GTA.

Tuttavia il lancio dello store torna a riaccendere la speranza di veder arrivare a breve la versione PC di Red Dead Redemption 2, alimentata anche da un curioso fatto che si sta verificando nelle ultime ore nella modalità online del gioco: alcuni giocatori hanno segnalato l’avvistamento di alcuni inquietanti personaggi molto simili a zombi. Certo potrebbe trattarsi semplicemente di un insolito glitch, ma alcuni ottimisti ci vedono un indizio dell’arrivo di un evento a tema che, a questo punto, ci aspettiamo abbia inizio nel periodo di Halloween.