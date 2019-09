Rivelata per sbaglio la data d’uscita della serie TV di The Witcher

Netflix ha rivelato ieri per sbaglio quella che è, con molta probabilità, la data di lancio della serie di The Witcher: per vedere finalmente Henry Cavill (Batman v Superman: Dawn of Justice, Mission: Impossible – Fallout) nei panni di Geralt di Rivia dovremo segnare sul calendario il 17 dicembre.

L’informazione è stata diffusa per sbaglio sugli account Twitter e Facebook di Netflix in Olanda, dove sono apparsi dei post con i giorni mancanti all’arrivo di diversi contenuti di prossima uscita sulla piattaforma di streaming. Tra questi faceva capolino anche The Witcher e il contro alla rovescia indicava un tempo rimanente di 67 giorni facendo cadere la data sul prossimo 17 dicembre.

Entrambi i post sono stati poi cancellati, in qualche modo andando ad avvalorare la veridicità dell’informazione.

Dalla sede centrale di Netflix non sono arrivati commenti sull’accaduto, ma in passato era stato dichiarato che la serie sarebbe uscita entro l’anno corrente. Dicembre dunque, anche se un po’ lontano, sembra sicuramente un mese plausibile.