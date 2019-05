Ritrovato un gioco inedito per NES vecchio di 30 anni

Più o meno la storia è andata così. Stephan Reese, uno youtuber con la passione per i giochi retrò, compra la cartuccia di un videogioco per la vecchia console NES, da un ex dipendente di Nintendo. Una volta tornato a casa e avviato il gioco, si accorge però che questo non è mai stato commercializzato. Il titolo è UWC, che sta per Universal Wrestling Corporation è ovviamente si basa sul wrestling. L’acronimo, per altro, è reale, poiché era quello della federazione che anticipò l’attuale World Championship Wrestling (WCW). Si trattava, infatti, di un gioco basato su una vera licenza, tanto da annoverare tra i wrestler gente del calibro de The Road Warriors e Ric Flair. Per vedere all’opera Stephan con questo gioco decisamente inedito, non vi resta che dare un’occhiata al suo canale YouTube.