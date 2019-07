Ricordate Dr. Mario? Ora è gratis su smartphone!

Era il lontano 1990 quando Super Mario, dismessi i panni dell’amichevole idraulico di quartiere, si improvvisava medico per combattere un esercito di virus grassocci a colpi di pillole colorate. Dr. Mario, questo il titolo del divertente spin-off della serie, era disponibile anche sulla prima console di Nintendo, il NES, ma non c’è dubbiò che la sua vera casa la trovò su Game Boy, la portatile più famosa della storia.

Ci sembra dunque sensato che, diciannove anni dopo, il titolo ritorni in forma mobile, ancora una volta pensato per partite “mordi e fuggi” destinate riempire i momenti di pausa o i lunghi minuti soporiferi di una telefonata particolarmente noiosa.

Il nuovo gioco si intitola Dr. Mario World e ha tutte le caratteristiche del rompicapo originale (che chiedeva di allineare due pillole con un virus dello stesso colore per distruggerlo), ma aggiunge anche diverse varianti a questa formula di base, tra cui le sfide a tempo e quelle multigiocatore. I mondi inclusi per ora sono 5 con un totale di 169 livelli. Trattandosi di un titolo per telefoni, tuttavia, non c’è dubbio che se ne aggiungeranno altri in futuro.

Come già detto, il gioco è free-to-play, quindi scaricabile gratuitamente su tutti dispositivi Android e iOS compatibili, e presenta acquisti in-app che permettono di comprare potenziamenti e di ricaricare l’energia per continuare a giocare senza tempi di attesa.