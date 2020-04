Resident Evil 4: voci confermate di un remake

Era un po’ naturale aspettarselo, dopo il buonissimo lavoro fatto con Resident Evil 2 e quello più che apprezzabile con Resident Evil 3, ma pare che il remake di Resident Evil 4 sia realtà. Al momento siamo ancora nel dominio delle voci di corridoio, ma l’abbondanza di informazioni porta a sperare in un annuncio imminente: Capcom sarebbe al lavoro sul remake di Resident Evil 4.

Dusk Golem, utente che già in passato ha svelato un mucchio di informazioni sugli sviluppi della serie Resident Evil, incluse di recente quelle sull’ottavo capitolo, ha arricchito il piatto raccontando che il team al lavoro sul prossimo remake sarebbe molto più corposo di quello che ha messo mano ai rifacimenti del secondo e terzo capitolo. Non solo: questo team sarebbe al lavoro sul progetto già da un paio di anni, dando supporto ai due remake usciti nel frattempo. E rispetto ai remake di Resident Evil 2 e 3 è stato fatto un più raffinato e impegnativo lavoro nella fase di prototipazione dei concept artistici.

Pare, dunque, che Capcom voglia andarci coi piedi di piombo col remake di uno dei più amati capitoli della saga, specie dopo i pareri non certo unanimi in merito al terzo episodio, uscito il 3 aprile scorso.

years. It has a larger team than the previous remakes, M-Two is the lead on this one (they helped a lot with RE3 also, but yeah Red Works were the leads there). RE3 was the first game M-Two worked on as a team, but there are various ex-Capcom and ex-Platinum people who work there

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 12, 2020