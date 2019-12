Resident Evil 3 remake, spunta anche la copertina ufficiale!

Ricordate il rumor della scorsa settimana sul remake di Resident Evil 3 che davamo praticamente per scontato? Bene, dopo le parole arrivano le immagini, più precisamente quelle della copertina del gioco non ancora annunciato. Il servizio Gamestat, che tiene traccia dei cambiamenti del database di PlayStation Network, ha da poco registrato l’aggiunta di una voce per il nuovo titolo multiplayer della serie Project Resistance, e fin qui nulla di strano, e per “l’inesistente” Resident Evil 3 Remake, che a quanto pare sarà pubblicato in due diverse versioni in Giappone come avvenuto per il secondo episodio: Biohazard RE 3 e Biohazard RE 3 – Z Version, quest’ultima senza censure per le scene più violente del gioco.

La copertina mostra la protagonista del gioco, Jill Valentine, insieme al mercenario Carlos Oliveira e, ovviamente, l’immancabile mostro Nemesis che troneggia sullo sfondo. La presenza di Carlos in copertina, nonostante nel gioco originale fosse controllabile dal giocatore solo per un breve segmento, ha già dato il via alle speculazioni sul personaggio e sul suo eventuale ruolo nel remake.

Nel frattempo Capcom ha rivelato che porterà un gioco non ancora annunciato al Jump Festa 2020, che si terrà a Tokyo, in Giappone, i prossimi 21 e 22 dicembre. Presentazione in arrivo?