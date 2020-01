Resident Evil 3 Remake sarà doppiato in italiano

Siete pronti a sentire Jill Valentine parlare di nuovo in italiano? Sulla pagina Facebook di Capcom Italia è arrivata la conferma che anche il remake di Resident Evil 3 sarà doppiato nella nostra lingua. Il gioco uscirà il prossimo 3 aprile e, contrariamente ad altri titoli importanti attesi sempre per questa primavera, non sembra essere a rischio di rinvio perché lo sviluppo è praticamente completo.

Pur trattandosi di un rifacimento del classico per PlayStation del 1999, il nuovo gioco avrà «molte cose che gli sviluppatori avrebbero voluto fare nell’originale» ma che all’epoca non erano possibili per via dei limiti tecnologici, come ha rivelato di recente il producer Peter Fabiano in un’intervista. Il personaggio di Nemesis, il feroce mostro antagonista del gioco, rappresenterà inoltre un’evoluzione di quanto già visto con il terribile Mister X di Resident Evil 2 Remake, e avrà un’intelligenza artificiale ancora più sviluppata che gli permetterà di «tenere l’intera città di Racoon City in ostaggio». Non vediamo l’ora di vedere come.