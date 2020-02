Resident Evil 3 remake, c’è una demo in arrivo!

Capcom distribuirà a breve una demo per Resident Evil 3, il rifacimento del classico videogioco survival horror del 1999. «Era scritto nelle stelle…», si Legge in un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale della serie, dove il termine “stars” diventa un gioco di parole con il nome del reparto speciale di polizia dal quale provengono quasi tutti i principali protagonisti della serie, compresa l’eroina di questo episodio, Jill Valentine. «Una demo di Resident Evil 3 è in arrivo – continua il post –, aspettatevi nuovi dettagli nel prossimo futuro».

Nel messaggio non viene specificato dove verrà resa disponibile la demo, ma se Capcom ha intenzione di ripetere quanto già fatto con il secondo capitolo dello scorso anno, è legittimo aspettarsi che arrivi su tutte le piattaforme per le quali è atteso il gioco, ovvero PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L’uscita del remake di Resident Evil 3 è prevista per il prossimo 3 aprile. Oltre alla campagna classica in single player, nel gioco sarà inclusa anche una modalità multiplayer intitolata Project Resistance.