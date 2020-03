Resident Evil 3, la demo è in arrivo questa settimana

La demo del remake di Resident Evil 3 che Capcom ci ha promesso a fine febbraio sarà finalmente disponibile su Xbox One a partire dalle 5:00 (ora locale) del 19 marzo, e alle 18:00 dello stesso giorno su PlayStation 4 e Steam. Nonostante il publisher non abbia rivelato quale sezione del gioco sarà disponibile nella versione di prova ci ha tenuto a specificare che «anche se si tratta di una demo, dovrete conservare munizioni e oggetti per avere una speranza di sopravvivere». I fan quindi avranno pane per i loro denti, in attesa dell’uscita del gioco completo il prossimo 3 aprile (anche se un recente aggiornamento di Amazon Italia suggerisce che la versione fisica potrebbe non arrivare prima del 30).

Ma le novità non finiscono qui: a partire dal 27 marzo verrà lanciata anche l’open beta di Resident Evil Resistance, la modalità multiplayer del gioco. I partecipanti potranno impersonare uno dei quattro sopravvissuti al disastro oppure il Mastermind. Nel primo caso dovranno cercare di scappare da un perverso esperimento dell’Umbrella pensato per testare le loro capacità di resistenza; nel secondo, vestiranno i panni del sadico carnefice che dovrà controllare i superstiti attraverso un sistema di telecamere a circuito chiuso sfruttando trappole, mostri e altri stratagemmi per tentare di evitarne la fuga.